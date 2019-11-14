حلا شيحة: صغرت 10 سنين بعد خلع الحجاب.. وممكن أرتديه مجددا بعد 10 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على الاتهامات التي توجه لها بعد خلعها للحجاب وعودتها للفن، بأنها باعت الدين بالدنيا.

حلا قالت، في لقائها في CutheCrap: “بعد قراري بخلع الحجاب والعودة للفن كانت تصلني تعليقات مثل “دي باعت دينها”، هل يجوز لشخص أن يبيع دينه؟ الدين لا يباع!”.

وأضافت: “كل ما في الأمر أني في عمر 23 عاما قررت خوض تجربة مختلفة وابتعادي عن الفن واللجوء للدين والحجاب، ومع اقترابي من عمر الـ40 شعرت أني بحاجة للتغيير من جديد بعد اكتساب خبرات مختلفة”.

وأكدت أنها من الممكن أن ترتدي الحجاب مجددا بعد 10 سنوات، بقولها: “من الممكن أن بعد 10 سنوات أخرى أقرر التغيير والعودة للحجاب، وهذا لا يضر بالعكس هو أمر صحي”.

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وتابعت: “فعلينا كل فترة العودة للتفكير في ذاتنا واكتشاف الجديد والتغيير والعودة من جديد بعد اكتساب خبرات جديدة، فلو ظللت بنفس التفكير طول عمري فهذا معناه أني شخص ميت!.. الله خلق الأرض لنا لنسعى ونكتشف ونجرب دون خوف”.

حلا أكدت أن التغيير الذي طرأ على حياتها انعكس على جمالها، حيث شعرت أنها صغرت 10 سنوات من عمرها، حيث قالت: “أنا ضد السؤال عن السن والتعجب أن هناك من يبدأ حياته في سن متقدم، هذا حق كل شخص أن يعيد حساباته ويقرر التغيير في أي وقت، وبعد قراراتي في تغيير حياتي أشعر أني صغرت 10 سنوات عن عمري”.

أما عن خضوعها مؤخرا لعملية تجميل بأنفها، قالت: “هناك من سألني عن إجرائي لعمليات تجميل لأظهر أصغر، ولكن هذا ليس صحيحا، أجريت عملية التجميل في أنفي لأن في الأساس الشكل الذي ظهر به أنفي في أعمالي القديمة ليس هو شكلي الأصلي”.

وأوضحت قائلة: “في صغري كنت طفلة مشاغبة، وعندما كنا نعيش في العجمي كنت أقفز على السور وأقوم بمغامرات، وفي مرة سقطت على وجهي وكُسر أنفي، وعندما التحم كان هناك تكيس”.

وتابعت: “وإذا نظرت لأنوف شقيقاتي ووالدي لن تجد هذه العظمة، وكذلك في صغري، فأنا طلبت من الطبيب أن يجري العملية بعدما اتطلع على صوري في صغري وطلبت منه نفس شكل الأنف”.