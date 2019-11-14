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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفنان المصري أحمد صيام، تفاصيل وقوفه أمام الفنان الكبير عادل إمام، في فيلم “السفارة في العمارة”، والمخاوف الت زرعها البعض في قلبه من العمل معه.
وقال خلال لقائه في برنامج “حديث المساء”، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، إنه تلقى تليفون من الفنان عادل إمام، وطلب منه القدوم لمكتب المخرج شريف عرفة، وكانت لديه مخاوف من الاستغناء عنه في الفيلم بعد قبضه للعربون.
وأضاف، أخذت العربون وذهبت لمكتب شريف عرفة، وقلت قدر الله وما شاء فعل، وعندما دخلت وجدت الفنان عادل إمام موجود، فقال لي: “إحنا لازم ناخد على بعض، أنت لسا شايفني عادل إمام، ولازم نهزر مع بعض ونكون أصحاب علشان تركز في الدور”، مؤكدًا أنهما قضيا اليوم كاملًا هزار وضحك.
وكشف أنهما بدأ التصوير في اليوم التالي، وأن كل ما قيل عن الفنان عادل إمام لا يمت للواقع بصلة.
وأوضح أنه شاهد موقف للفنان عادل إمام، لم يجده مع فنانين أقل منه بكثير أو غير مهمين حيث كان يجلس مع فنان شاب ويقوم بتحفيظه 3 جمل، ويمثله كأنه هو الذي يتصور، حتى تخرج الجمل بشكل جيد، وكانت من أهم المشاهد التي عرضت في الفيلم وهو مشهد السمسار.
وتابع، أنه تعرض لأزمة صحية شديدة ذات مرة ونقل للمستشفى وفوجئ بزيارة الفنان عادل إمام، وعندما دخل عليه شعر بأنه شفي بسبب زيارته له لأنه شخصية مهمة بالنسبة له.
وعندما عمل معه مرة أخرى في مسلسل “عوالم خفية”، وجده يتذكر كل تفصيله قدمها معه كما أنه متابع لكل لقاءات الفنانين، ولا يوجد أحد في التاريخ يعتلي منبر النجومية لمدة أربعين عامًا سوى الفنان عادل إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صيام: حذروني من عادل إمام لكنه فاجأني بهذا الموقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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