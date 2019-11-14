في ظهور نادر لها.. أرملة يونس شلبي تكشف تفاصيل «حلم» موت زوجها الذي تحقق بعد أيام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في ذكرى وفاته التي تحل في هذا الشهر، تحدثت أرملة الفنان يونس شلبي، سيدة عبدالحميد، عن حياتها مع الفنان والتي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

أرملة يونس شلبي قالت إنها تزوجت من يونس شلبي عام 1986، وكان الفنان وقتها في سن الـ 45 عامًا، بينما كانت هي في سن الـ20 عامًا فقط، وأشارت إلى أنها عاشت معه أجمل سنوات عمرها، ولم تشعر باليتم إلا بموته.

سيدة عبدالحميد صالت إن زوجها تأخر في سن الزواج لأنه كان منشغلا بعمله في الفن، كما انه كان متعلق جدًا بوالدته، وكان يحاول العثور على فتاة تراعي والدته، وتكون حسنة الخلق، وعندما رشحتها عائلته له وافق عليها بسرعة وتزوجها.

Advertisements

أرملة يونس شلبي قالت أثناء استضافتها خلال برنامج «شارع النهار»، مع الإعلامي حسام المراغي، إن زوجها كان يعامل بناته الخمس معاملة جيدة جدا، وكان يضيف البهجة إلى المنزل، فكان يحب الضحك طوال الوقت.

وكشفت سيدة عبد الحميد أنه قبل وفاة يونس شلبي بحوالي 25 يومًا، سافرت مع نجلها إلى سيناء لتقدم أوراقه ‏لدراسة الهندسة في إحدى الجامعات، فرأت في منامها أنها تكتب نعي زوجها في الجريدة، فأخذت تبكي وتطلب ‏من المحيطين بها أن تعود إلى المنزل لأن زوجها يحتاج إليها.

أرملة يونس شلبي أشارت إلى أن زوجها شعر بالتعب بعدها وطلب أن يدخل المستشفى، ومكث فيها عدة أيام، ورحل بعدهان نوفمبر عام 2007.