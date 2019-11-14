مسلسل يجمع سيرين عبدالنور ونادين نجيم.. وصادق الصباح يعلّق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يترقب جمهور الفنانتين؛ سيرين عبد النور ونادين نجيم عملاً دراميًا يجمعهما خلال الفترة المقبلة في ظل ما تحظى به النجمتان من شعبية من جهة، ونجاحهما في المسلسلات التي تشاركان بها من جهة ثانية.

وفي هذا السياق أوضح المنتج اللبناني صادق الصباح أنه يسعى لجمع سيرين عبد النور ونادين نجيم في مسلسل درامي، مؤكدًا أنهما نجمتان قديرتان وعزيزتان على شركة صباح إخوان.

وكشف الصباح في تصريحات تلفزيونية أن هناك توجهًا حقيقيًا داخل شركته لجمع الفنانتين في عمل واحد، مشيرًا إلى وجود مجموعة أفكار على الطاولة للاختيار منها وإنجازها، على أن يتم العمل الدرامي الخاص بهما في موسم 2021 أو 2022.

ويتمنى الجمهور أن تجتمع سيرين ونادين في عمل واحد بعد تصالحهما مؤخرًا في جلسة عشاء بحضور نادين الراسي، وورد الخال، وداليدا خليل، وستيفاني صليبا، وكارين رزق الله، وجيسي عبده، وأعربت وقتها نادين عن سعادتها بهذا الصلح وقالت:" "نحن مع بعض أقوى".

وشارك الثنائي في مسلسلين منفصلين الموسم الماضي، تم عرضهما في رمضان، حيث نجحت الفنانة نادين نسيب نجيم أن تحصد جماهيرية برفقة الفنانين قصي خولي ومعتصم النهار من خلال مسلسل "خمسة ونص"

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في المقابل لم يكن نجاح سيرين عبد النور أقل من زمليتها بعدما شاركت في مسلسل "الهيبة" بجزئه الثالث، مع الفنان تيم حسن، وحقق جماهيرية كبيرة.

وفي إطار الحديث عن المسلسلات الجديدة فقد أعلن صادق الصباح أيضًا أنه تم الاستقرار على عدد من الأبطال الذين سيشاركون الفنانة هيفاء وهبي في مسلسل "أسود فاتح" وهم شريف سلامة، وأحمد فهمي، ومحمد فراج، وصبري فواز، ومجموعة أخرى من النجوم والنجمات الشباب، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتتّجه الشركة إلى بدء تصوير المسلسل في بداية عام 2020، خاصّة وأنّ هيفاء وهبي منشغلة حاليًا في فيلمها السّينمائيّ "أشباح أوروبا" المنوي عرضه في رأس السّنة، وهو من قصّة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي، وهي أولى تجاربه الإخراجيّة.

ويشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" أيضًا كلّ من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وعدد من ضيوف الشّرف، وعلى رأسهم باسم سمرة.