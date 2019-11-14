هل يغيب معتصم النهار عن دراما رمضان 2020؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تردد في الأوساط الإعلامية مؤخرًا أن النجم السّوري معتصم النّهار ربما يكون غائبًا عن دراما شهر رمضان 2020.

على الرغم من أنه قد انتشر في وقت سابق خبر عن مسلسل يجمع النجمة اللبنانية ستيفاني صليبا بمعتصم، ويحمل مبدئيًا اسم "من الآخر"، وهو من تأليف الفنان السّوري إياد أبو الشامات وإخراج المخرج اللبناني شارل شلالا، وإنتاج شركة "صبّاح إخوان".

لكن الشركة المنتجة للعمل "صبّاح إخوان" والتي يديرها صادق صباح لم تذكر أي معلومات أو متابعات عن المسلسل خلال لقائها التلفزيوني الأخير، كما ولم يتم كشف الاتفاق مع معتصم النهار وستيفاني صليبا.

ومن المفترض الانتهاء من تحضيرات المسلسل قريبًا لتكون جاهزة للعرض ضمن السباق القادم، خاصة وأن شهر رمضان المبارك سيحلّ باكرًا هذا العام.

ومن المعروف أن أبو الشامات كان تعاون مع مواطنه المخرج رامي حنا في مسلسلات عدة أبرزها "غدًا نلتقي" لكاريس بشار، وعبدالمنعم عمايري، ومكسيم خليل، و"تانغو" لباسل خياط، ودانا مارديني، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة.

وللمرة الأولى سيجتمع أبو الشّامات مع المخرج اللبناني شلالا، لكن لم تعرف بعد تفاصيل الخطوط الدرامية لمسلسل "من الآخر".

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على الضفة الأخرى، يعكف النّهار حاليًا على تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" للكاتبة كلوديا مارشيليان والمخرجة رشا شربتجي، رغم الاحتجاجات التي تعمّ المناطق اللبنانية.

وتشارك معتصم البطولة الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا، بالاضافة لباقة من الممثلين السوريين واللبنانيين، واللافت هذا العام هو انضمام الممثلة سينتيا صموئيل إلى "ما فيي"، كما ستشارك في مسلسل "من الآخر".

وقد تعرّض الموسم الأول من المسلسل لانتقادات واسعة بسبب تشابه أحداثه مع المسلسل التركي "جسور والجميلة" الذي يدور في فلك الانتقام، كذلك الحال بالنسبة إلى "ما فيي" الذي يروي قصة حب مستحيلة بين فارس (معتصم النهار) وباسما (فاليري أبو شقرا) اللذين يدفعان ثمن أخطاء عائلتهما، فيصل الحب لنهاية حزينة.

يشار إلى أن النجم السّوري معتصم النهار قد حظي بشعبية خلال العام الحالي، فالبداية كانت مع مسلسل "ما فيي"، ولاحقًا ازدادت شعبيته بعدما شارك في بطولة "خمسة ونص".

وهذه الجماهيرية الواسعة جعلته في مصاف النجوم الأوائل في سوريا والوطن العربي.