شكرا لقرائتكم خبر عن البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. شاهد كريم عبد العزيز والكدوانى فى فيلمهما الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم كريم عبد العزيز، مشاهد من فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، فى أسوان، حيث شارك كريم جمهوره بصورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه على انستجرام، وظهر كريم فى الصورة مع الفنان ماجد الكدوانى والفنانة دينا الشربينى والفنانة نسرين أمين، و كتب على الصورة قائلا: " الجميلة أسوان.. فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. صيف 2020".

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.