شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش نوم.. شاهد "مقلب" أشرف عبد الباقى فى أبطال مسرحيته بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان أشرف عبد الباقى، على مشاركة جمهوره بفيديو طريف عبر حسابه على انستجرام، وظهر أشرف فى الفيديو و هو ينفذ مقلب فى أبطال مسرحية جريمة فى المعادى ويدخل عليهم فجأة أثناء نومهم، قائلا:" مافيش نوم للممثلين".

وقد أعلن الفنان أشرف عبد الباقى عن مواعيد عرض مسرحيته "جريمة فى المعادى" ضمن فعاليات موسم الرياض، على المسرح العربى بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك أيام 13، 14، 15 و 16 نوفمبر الجارى.

ومسرحية "جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.