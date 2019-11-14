شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تخطف الأضواء فى أحدث ظهور لها بالأسود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة روبي، أمس الأربعاء في عرض أزياء المصمم اللبناني نيكولا جبران والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وحضره العديد من نجوم الفن، وأطلت في الحفل بفستان أسود قصير أظهر جمالها وأناقتها حيث نشرت صورها من الحفل على حسابتها بموقع "انستجرام" وسط اعجاب كبير من متابعيها.



روبى

وتعكف روبى على دارسة أكثر من عرض سينمائي وأيضاً درامي للمشاركة فيهم خلال الفترة الماضية، لاستكمال نشاطها خلال هذا العام والذي عرض لها مسلسل "أهو دا اللى صار" على قناة ON E وحقق نجاحاً جيداً وشارك فى بطولته أحمد داوود وأروى جودة ومحمد فراج وعلى الطيب ومحمود البزاوى وأميرة العايدى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.

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الفنانة روبي

كما عرض لها فيلمين فى السينمات هذا العام هما "حملة فرعون" فى عيد الفطر الماضى، مع عمرو سعد ومحمود عبد المغنى ومحمد لطفى وحمدى الميرغنى ورامز أمير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وأيضاً الجزء الثانى من فيلم "الكنز" مع محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى وعدد كبير من الفنانين وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.