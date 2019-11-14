تراند اليوم : تعرف علي الجدول الاسبوعي لـ” شيرين حمدي ” في برنامج ON Set

تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، اليوو الخميس.

تتحدث حنان خلال اللقاء عن أعمالها الفنية الأخيرة، والأدوار التي تستعد لها حاليًا. وكذلك تجربة الأمومة التي تمر بها لأول مرة، بعدما وضعت مولودتها الأولى “أماليا” مؤخرا.

كما يحل رامي عز الدين بركات شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ضيفا خلال الحلقة، ليروي ذكرياته مع أخيه، وكيف كانت علاقتهما سويا خلال الأعوام الماضية

وفي حلقة الجمعة، يستضيف البرنامج الفنان أحمد العطار والفنانة كارمن سليمان، ليتحدثا عن أعمالهما الفنية الأخيرة.

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يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.