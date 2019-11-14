كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - استنكرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عملية اعتقال الناشط خلدون جابر، وغردت عبر تويتر قائلة: “خلدون جابر !!إعتقلوه لانه يطالب في أقل حقوقه وكرامته!! وسوف ينام في السجن وأما الناس الذين تحموهم في قصورهم رغم معرفة كل صغير وكبير بسرقاتهم سوف ينامون قريري العين على سرائر من ريش نعام ما هذا؟! أعلم يا رب انك تمدّهم في طغيانهم يعمهون صمٌ بكمٌ عميٌ”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمل حجازي تعلّق: أعلم يا رب انك تمدّهم في طغيانهم يعمهون صمٌ بكمٌ عميٌ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.