راغب علامة يحذّر من وقوع حرب أهلية في لبنان

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - يعتبر الفنان اللبناني راغب علامة من الشخصيات الفنية التي دعمت الثورة في لبنان، فمؤخرا غرد عبر تويتر بالقول: “ثورة مجيدة.. مطالب محقة.. المشهد حلم لم نكن نتوقع أن نشاهده على أيامنا، أيها الشباب وأيها الصبايا لا تجعلوا أحداً يسرق الثورة ويشوهها.. لا تسمحوا للدخلاء ولقوى الظلام أن يدمروا ما وصلتم اليه.. لا تقفلوا الشوارع كي لا تتحول ثورة المطالب الى حرب أهلية تقضي على حلمكم بنيل حقوقكم”.

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