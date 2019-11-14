إليسا تستنكر: قتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم.. بتقولولي ما بدها ثورة؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 02:46 مساءً - لفتت الفنانة اللبنانية والداعمة للثورة في لبنان إليسا إلى أنه يوما بعد يوم يتم الكشف عن المزيد من فضائح السلطة.

وغردت عبر تويتر بالقول: “إذا تسكّر الطريق بتقوم القيامة، بس منظر مسلحين عم يقوصوا عالناس وسيارات سلاح بجل الديب مش مشكلة، وقتل إنسان قدام ابنو مش مشكلة ما هيك؟ يا عيب الشوم… اسمحولنا فيها بس هالثورة عم تفضحكن يوم بعد يوم”.



وتابعت، وبعز الثورة منلاقي توقيف ناشطين عم يعبّرو عن رأين ومنصير نحط تهم متل النيل من مقام الدولة ورئيسها. ما حدا عم يعتدي على مقام الدولة إلا اللي مش ناويين يتركوها تصير دولة”.



كما علقت على قضيط الناشط خلدون جابر الذي تم اعتقاله، وقالت “بينقتل مواطن قدام ابنو… بتخلص القصة بأرضها. بينزل واحد خواجة يقوّص بجل الديب، ما حدا بيحكيه كلمة. بينزلو شباب يكسّرو ساحة الشهداء ما بينلقط واحد! بس خلدون جابر بيتظاهر ضد رئيس الجمهورية، كل الدولة بيصير بالها تعتقلو! بتقولولي ما بدها ثورة؟”.





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