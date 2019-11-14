إلغاء حفل محمد عساف وحلا الترك في موسم الرياض .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 02:45 مساءً - أعلنت شركة ” بلاتينيوم ريكوردز ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إلغاء حفل الفنان ” محمد عساف ” والفنانة ” حلا الترك ” والذي كان من المقرر إقامته على مسرح ” ونتر وندرلاند ” ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية .

وأرجعت الشركة السبب في ذلك إلى اعتذار كلا من محمد عساف وحلا الترك عن إحياء الحفل الغنائي .. وأن سبب الاعتذار خارج عن إرادتهما دون توضيح الأسباب التي دفعتهما لذلك .

وكتبت الشركة في تعليقها على ذلك : ” نظرا لظروف خارجة عن إرادتنا اعتذر كل من الفنان محمد عساف والفنانة حلا الترك عن إحياء حفل ونتر وندرلاند في مدينة الرياض ” .

وتابعت : ” لذا فقد تقرر تأجيل موعد الحفل .. كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فيرجن ميجا ستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة .. وسيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد .. شاكرين لكم تفهمكم ” .

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يذكر أن هذا الحفل كان سيكون الأول للفنانة حلا الترك في السعودية بعد إحيائها للعديد من الحفلات داخل عدد من الدول العربية خلال الأعوام الماضية .. أما محمد عساف فهذا الحفل كان يعتبر بمثابة عودة له لمدينة الرياض بعد مرور 9 أشهر على حفله الذي ضمن فعاليات مهرجان ” عبية ” والذي تم إلغاؤه بسبب مشاكل في التنظيم .