وصفته احلام بأنه “مثل الذهب”.. من هو؟

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 02:45 مساءً - كشفت الفنانة الإماراتية احلام عن تفاصيل جديدة حول علاقة الحب التي تربطها بزوجها مبارك الهاجري.

وقالت احلام عن زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري بأنه ” هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره”.

وأضافت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج “ذا فويس” الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم قائلةً: “مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي”.

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وعن أجمل هدية تلقتها قالت: “أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي”.

أمّا فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: “زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها”.

يذكر ان احلام متزوجة من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري عام منذ عام 2003 ولها منه ثلاثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوه.