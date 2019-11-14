هل انفصل تولجا ساريتاش عن حبيبته؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت شائعة قوية خلال الفترة الماضية عن انفصال الفنان التركي تولجا ساريتاش عن حبيبته مصممة الأزياء زينب مايروك.

عدسات الباباراتزي رصدت تولجا مع حبيبته في أحدث ظهور لهما خلال نزهة جمعتهما، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا الفنان التركي عما إذا دبت خلافات بينه وبين حبيبته، فرد قائلا: «لا يوجد انفصال، وكل شئ على ما يرام».

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من ناحية أخرى، بدأ تولجا تصوير مسلسله الجديد «فرحان وشيرين»، وعن أجواء التصوير، قال الفنان التركي: «تصوير اللملسل يسير بشكل جميل وبأجواء حماسية، وردود الأفعال جميلة، وفريقنا جميل للغاية، وان شاء الله سيخرج عمل جميل».

تولجا ساريتاش سبق وارتبط بعدة علاقات داخل الوسط الفني، أبرزها؛ قصة حب جمعته بالفنانة التركية هاندة إرتشل خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «بنات الشمس»، كما سبق وارتبط بالفنانة التركية ايبيكي بوسات، وذلك خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «الوعد».

يُذكر أن تولجا ساريتاش لمع اسمه بعد مشاركته في مسلسل «على مر الزمان»، كما حقق شهرة كبيرة بعد مشاركته في بطولة مسلسل «حريم السلطان»، حيث جسد شخصية «الأمير جيهانجير».