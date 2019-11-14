خطط نيك جوناس لبريانكا شوبرا في ذكرى زواجهما

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كواحد من أكثر الأزواج شعبية في جميع أنحاء العالم، بدأت النجمة الهندية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس العد التنازلي للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لزواجهما.

يبدو أن مغني هوليود البالغ من العمر 26 عامًا يستعد للحفل، إذ يقال إنه لم يترك أي حجر دون أن يفاجئه لمفاجأة يبذل قصارى جهده ممن أجل حفل يليق بالسيدة الجميلة في عيد زواجهما الأول.

وفقًا لـ Entertainment Online، صرح نيك: “حسنًا، لا أريد أن أقول ما الذي نفعله للاحتفال لأنها مفاجأة لها، وقد تشاهدها. وإذا كانت كذلك، فلا أريد أن تفسد المفاجأة. “

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في حديثه عن حياته الزوجية، قال نيك: “أعتقد أننا بتنا مستقرين في أدوارنا كزوج وزوجة بسرعة إلى حد ما. قال الكثير من أصدقائنا دائمًا أنه كان من المفترض أن نكون معًا، لذلك يبدو ارتباطنا معاً طبيعياً”.

وتابع “هناك تعديلات طبيعية عندما تصبح حياتك إلى جانب شريك أخر، لكنها كانت سنة جميلة. آمل أن يكون لدينا في العام المقبل مزيد من الوقت لنكون في المكان نفسه، لكن الانشغال ليس سيئًا أيضًا “.

وكان الثنائي قد عقدا قرانهما العام الماضي في 2 و3 ديسمبر في مدينة جودبور الهندية.