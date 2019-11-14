تامر عاشور يعلن فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان المصري تامر عاشور جمهوره بإعلان فسخ خطوبته من ملكة جمال الكون دارين حلمي، وذلك بعد ما يقرب من شهرين فقط على خطوبتهما.

الفنان المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “الحمدلله رب العالمين على كل شئ تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق”، إلا أنه عاد وحذف التدوينة.

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وكان الفنان المصري تامر عاشور قد احتفل بخطوبته على ملكة جمال الكون للسياحة دارين حلمي، في شهر سبتمبر الماضي، في حفل عائلي بسيط.

وقد انتشرت صور حفل الخطوبة عبر مواقع التواصل، وعبر الجمهور عن إعجابه بدارين حلمي، والتي بدت جميلة جدا.

يذكر أن تامر عاشور كان قد تزوج من سمر أبو شقة، في شهر أكتوبر عام 2017، إلا أنه انفصل عنها قبل نهاية شهر العسل، مشيرا إلى أن الطلاق تم بسبب اختلاف الطباع بينهما، إلا أنهما عادا لبعضهما مجددا بعد فترة قصيرة، ورزقا بابنتهما “أيام”، إلا أنه عاد وانفصل عن زوجته قبل ولادة ابنتهما.