زوجة رامي جمال تعود للغناء بعد اعتزال سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ناريمان، زوجة الفنان رامي جمال، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير ديو جديد مع زوجها وذلك بعد اعتزال دام لسنوات منذ زواجها منه.

وقالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتاتا”، إن رامي هو من عرض عليها مشاركته في الديو معه، ولكن ذلك لا يعني عودتها للغناء رغم أنها لم تصدق كلامه في بداية الأمر.

وكشفت سبب اعتزالها للغناء مؤكدة أنه كان شرطً رامي جمال، للارتباط بها هو اعتزال الغناء، مؤكدة أنها بذلك قامت بقطع جزء من قلبها ورميه في الشارع، لأنه فنان ويعرف أن القرار لم يكن سهلًا عليها وأنها تحن دائمًا للغناء.

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وقال رامي، خلال المقابلة إن الديو يحمل اسم “نرجع ليه”، والناس اعتادت دائمًا على الديوهات بأنها تكون شديدة الرومانسية أما هذه المرة فسيكون هناك مفاجئة.

وأوضحت زوجته، أنها تصاب بتوتر شديد عندما تغني أمامه ولا تستطيع الغناء، ولذلك فإنه سينتظرها بالخارج حتى تنتهي من غنائها.

ووجهت له رسالة بعد إعلانه عن إصابته بالبهاق قالت فيها: “عمري ما كنت اتخيل أن يرزقني الله بزوج مثله، وربنا يخليه ليا”.