علاج أطفال النزاعات المسلحة بالموسيقى

دشن مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي برنامج "أصوات العالم" لتعليم الموسيقى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لدعم وعلاج وإعادة تأهيل الأطفال الذين تأثرت حياتهم بسبب الصراعات المسلحة.



ويوسع البرنامج نطاق برنامج آخر هو "أصوات هايتي"، الذي دشنه بوتشيلي في 2016، وقدم العلاج والتدريب الموسيقي والدروس والوجبات لنحو 12 ألف طفل في واحدة من أفقر دول العالم.

Advertisements

وقال بوتشيلي (61 عاما)، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع اليونسكو في باريس لتدشين برامج مشابهة لتعليم الموسيقى في دول مثل مالي: "الموسيقى لغة عالمية يمكنها أن تؤثر على روح الإنسان بشكل إيجابي".

ينطلق برنامج "أصوات العالم" الذي دشنته مؤسسة أندريا بوتشيلي في 2020، ويركز على مناطق منها سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للمؤسسة: "من خلال تشكيل جوقات إقليمية وغيرها من الأنشطة التعليمية، تسعى مؤسسة أندريا بوتشيلي لتمكين المشاركين ومجتمعاتهم، عن طريق الموسيقى، من تعزيز المواهب وتحفيز الابتكار ورعاية التعاون وإتاحة فرص أكبر للنجاح في الحياة".