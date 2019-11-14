عودة "شيرين“ للسينما بعد غياب 16 عاما

نفى المنتج المصري وليد منصور ما يتردد حول تدخل الفنان حسام حبيب في عمل زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب.



وقال منصور، في مقابلة تليفزيونية إن "حسام لا يتدخل من قريب أو بعيد في اختيارات شيرين الفنية، لكن رأيه استشاري بطبيعة الحال، فعندما يسأل عن رأيه يتكلم وينصح بكل صراحة ووضوح، كما أنه مهموم في الوقت الحالي بشغله، وسوف يطرح اغنية جديدة قريبا ويواصل التحضير لألبومه الجديد".

وحول التعاون مع شيرين عبد الوهاب لأول مرة، قال المنصوري: "أشعر بالمسؤولية لأنني منتج الفيلم الذي ستعود به شيرين للسينما بعد غياب 16 عاما، وأتمنى أن تخرج هذه التجربة بشكل يرضي الجمهور ويليق بتاريخ وموهبة شيرين".

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وأشار وليد منصور إلى أن فكرة الفيلم ليست جديدة، وإنما هي فكرة عالمية ناجحة جدًا على الرغم من تكرارها كل 20 أو 25 عامًا، لافتًا إلى أن محتوى الفيلم تمت صياغته بما يتناسب مع مجتمعنا العربي، وتؤدى فيه شيرين دور فتاة من الإسكندرية تتمتع بموهبة فنية و ترصد القصة رحلة صعودها إلى القمة.

وأوضح وليد منصور أن الفيلم من تأليف الشاعر الغنائي أمير طعيمه، وأن التغيير الذي طرأ على فكرة الفيلم الأساسية هو إدخال الكوميديا، في محاولة لاستثمار خفة الظل التي تمتلكها شيرين، لافتا إلى أن القصة تدور في إطار رومانسي لأن الفيلم في الأساس هو غنائي استعراضي تتخلله قصة حب.

ويعد فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة "ميدو مشاكل" في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاما مع الفنان أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفي.

