الأمير تشارلز يثير المخاوف بعد ظهوره بيدين وقدمين منتفخة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدا أمير ويلز تشارلز سعيدًا عند مقابلة النجمة العالمية كاتي بيري في اليوم الأول من جولته الملكية في الهند، إلا أنه أثار مخاوف بشأن صحته، عندما شوهد بيدين وقدمين منتفخة بشكل كبير.

ابتسم الأمير تشارلز 70 عامًا وهو يصافح كاتي والتقطا مجموعة من الصور، بعد لقائهما سويًا عندما سمعت المغنية عن جهود رابطة British Asian Trust التي أنشأها الأمير في عام 2007، وانضمت لمعرفة المزيد عن المؤسسة الخيرية.

أسس المنظمة أمير ويلز ومجموعة من الآسيويين البريطانيين ذوي البصيرة لدعم التغيير الدائم على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ارتدت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، فستانًا منقوشًا بالزهور لافت النظر، مع قبعة رأس كريمية أنيقة وزوج من الأقراط المطابقة على نمط الستينيات.

فيما ارتدى الأمير تشارلز بدلة مخططة، مقترنة بربطة عنق زرقاء مزينة بنقوش مربعة بيضاء.

في وقت سابق من اليوم، بينما كان يزيل حذاءه للدخول إلى معبد السيخ في نيودلهي، كانت أصابع يدي وقدمي الأمير حمراء ومنتفخة إلى حد كبير.

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لكن وريث العرش تغلب على ذلك من خلال مزحه مع مساعديه الملكيين بعد جولة في عربة تعمل بالبطارية أثناء زيارة لمكتب الأرصاد الجوية في العاصمة نيودلهي؛ إذ سأل الوفد المرافق له: "هل ستركضون ورائي".

وخلال الزيارة، انتهز تشارلز الفرصة لنشر أول مشاركة شخصية له على "إنستغرام" الليلة الماضية.

وفي رسالة إلى مجتمع السيخ في بريطانيا وآخرين في الكومنولث كتب: "المبادئ التي أسس عليها جورو ناناك ديانة السيخ، هي مبادئ يمكن أن تلهمنا جميعًا".

وأضاف: "أثناء توجهي إلى الهند، في زيارتي الرسمية العاشرة، أردت فقط أن أنقل أحر وأطيب تمنياتي لكم جميعًا في مجتمع السيخ في المملكة المتحدة، وعبر الكومنولث".

التقى تشارلز أيضًا برئيس الدولة الهندي في العاصمة نيودلهي خلال يوم مزدحم من الارتباطات في الذكرى الـ 550 لميلاد مؤسس السيخ، وحضر الخدمة العسكرية للاحتفال بتضحيات موظفي الخدمة من الهند والمملكة المتحدة وعبر الكومنولث في الحربين العالميتين.