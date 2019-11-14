كارمن سليمان تتغزل في محمد الشرنوبي والأخير يرد

شاركت الفنانة كارمن سليمان، صورة لصديقها الفنان محمد الشرنوبي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر محمد الشرنوبي، وهو يغني مع كارمن سليمان بمهرجان الموسيقي العربية وعلقت كارمن سليمان علي الصورة، "اية يا صاحبي". وجاء رد محمد الشرنوبي عليها قائلا "كوكي يالا نغني مع بعض كل يوم اتبسط اوي والله" وتفاعل عدد كبير من متابعيها علي الصورة وجاءت التعليقات بين "حلاوتكم" و "اية الجمال ده" و " كنتم روعة انتو الاثنين". Advertisements قد يهمك ايضاً: محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خطوبته من مطربة شابة هاني شاكر يعلق على أزمة المنتجة سارة الطباخ مع محمد الشرنوبي

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