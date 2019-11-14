نوال الزغبي تنتقد جدار العزل في نفق نهر الكلب









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تتفاعل الفنانة نوال الزغبي مع الحراك الشعبي اللبناني بنشر وقائع الثورة عبر صفحاتها على مواقع التواصل. ولقد نشرت بالأمس صور شهيد الثورة علاء ابو فخر وأثنت على تفاعل المناطق اللبنانية مع قضية استشهاده برفع صوره واعتباره شهيدا للوطن.

إلا أن "الزغبي" رغم دفاعها عن الثورة، سجلت بالأمس نقداً للتصرف الطارئ على الحراك عندما قام البعض ببناء جدران عازل تحت نفق نهر الكلب. وغرّدت كاتبة: "بناء جدار اسمنتي تصرف غير مقبول"

