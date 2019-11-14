شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مساعدة جنيفر لورانس وإيما ستون صديقتهما آديل لدخول عالم هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساعد جنيفر لورانس وإيما ستون صديقتهما النجمة آديل للدخول لعالم هوليوود، كما تزعم احدي المواقع؟ سؤال تم تداوله بكثافة خلال الساعات القلية الماضية وهو ما اثار الكثير من الجدل بين عشاق آديل، وكانت المفاجأة أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات وأكاذيب وهو ما اكده موقع "جوسيب كوب" المتخصص في التحقق من الشائعات.

بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير أعلن أن مصدر قريت من آديل يؤكد أن النجمة الشهيرة كانت دائما تتخيل نفسها على الشاشة الكبيرة، حيث تحب آديل تسجيل مقاطع فيديو لها ، والآن فهي تريد التركيز على أحلامها والسينما واحد من أهم احلامها، وطلبت مساعدة صديقتيها جنيفر لورانس وإيما ستون لأخذ هذه الخطوة الهامة.

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و في الواقع كانت هناك شائعات في الماضي بأن آديل كانت في طريقها لأخذ خطوات جادة نحو التمثيل ، لكنها لم تفعل، و لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستأخذ هذه الخطوات الآن ، ولا تحتاج إلى "مساعدة" من لورنس أو ستون للقيام بدور في عمل سينمائي، فآديل لا تزال واحدة من أهم و أشهر نجمات العالم وذلك على الرغم من أنها لم تدخل مجال التمثيل.