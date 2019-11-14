شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مساعدة جنيفر لورانس وإيما ستون صديقتهما آديل لدخول عالم هوليوود والان مع تفاصيل الخبر
بدأت الشائعة بنشر موقع " Life & Style " تقرير أعلن أن مصدر قريت من آديل يؤكد أن النجمة الشهيرة كانت دائما تتخيل نفسها على الشاشة الكبيرة، حيث تحب آديل تسجيل مقاطع فيديو لها ، والآن فهي تريد التركيز على أحلامها والسينما واحد من أهم احلامها، وطلبت مساعدة صديقتيها جنيفر لورانس وإيما ستون لأخذ هذه الخطوة الهامة.
و في الواقع كانت هناك شائعات في الماضي بأن آديل كانت في طريقها لأخذ خطوات جادة نحو التمثيل ، لكنها لم تفعل، و لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستأخذ هذه الخطوات الآن ، ولا تحتاج إلى "مساعدة" من لورنس أو ستون للقيام بدور في عمل سينمائي، فآديل لا تزال واحدة من أهم و أشهر نجمات العالم وذلك على الرغم من أنها لم تدخل مجال التمثيل.
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