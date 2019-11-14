شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه والد المطرب على الألفى.. وصلاة الجنازة والعزاء فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب علي الألفي، وفاة والده وهبة الألفي، وتقام صلاة الجنازة اليوم الخميس عقب صلاة العصر من مسجد الشاطئ في بورسعيد، والعزاء بعد صلاه المغرب بدار المناسبات بمسجد السلام.

يذكر أن على الألفى من مواليد 20 مايو 1982، وبدأ مشواره الفني منذ حوالى 11 عام، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.

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يذكر أن آخر أعمال على الألفى أغنية بعنوان "سافر" وذلك على يوتيوب وهى من كلمات أحمد شلبى وألحان على الألفى وتوزيع وفواصل موسيقية محمد نزيه.