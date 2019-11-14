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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاه والد المطرب على الألفى.. وصلاة الجنازة والعزاء فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن على الألفى من مواليد 20 مايو 1982، وبدأ مشواره الفني منذ حوالى 11 عام، واشتهر بالعديد من الأغانى مثل إحساس بالونس، البنت اللي سهرانة، تعيش وتسيب، ماتنفعلكش، وتتر مسلسل آدم وجميلة.
يذكر أن آخر أعمال على الألفى أغنية بعنوان "سافر" وذلك على يوتيوب وهى من كلمات أحمد شلبى وألحان على الألفى وتوزيع وفواصل موسيقية محمد نزيه.
علي الألفي
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