شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يصور مشهداً فى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أحمد فهمي مشهدا واحدا فقط ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، أمس الأربعاء في أسوان، حيث سافر فهمي إلى أسرة العمل هناك خصيصاً من أجل هذا المشهد الذي يظهر فيه كضيف شرف نظراً للصداقة القوية التي تجمعه بكريم وأيضا المخرج أحمد الجندي.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدور أحداث الفيلم حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.

ويستعد أحمد فهمي لفيلم كوميدي جديد بعنوان "السقوط في حلم سوسن" يشاركه البطولة مصطفى خاطر ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة سينرجى، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل ما بين مصر وأوروبا، وايضاً بعمل على التحضير لمسلسل "تيمون وبومبا" مع أكرم حسنى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى للعرض فى رمضان المقبل.

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