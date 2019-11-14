شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يعلن فسخ خطوبته بتغريده على تويتر فجراً ويحذفها صباحاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر عاشور، انفصاله عن خطيبته دارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، بتغريده نشرها عبر حسابه على تويتر فجر اليوم الخميس، حيث كتب قائلا: "الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، ليعود بعد ساعات قليلة ويحذف التغريدة ليثير الجدل حول حقيقة الأمر.

أعلن تامر عاشور ودارين حلمى المرشحة السابقة لملكة جمال الكون لعام 2019، منذ شهرين خطبتهما فى حفل ضم الأهل والأصدقاء، وطرح عاشور الفترة الماضية ألبومه الأخير "أيام" الذى لقى نجاحا كبيرا بعد أن قدم فيه عدد كبير من الأغانى والألحان المختلفة، وشاركه عد كبير من الملحنين والكتاب.



حساب تامر عاشور بدون تغريده الانفصال

وطرح تامرعاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".