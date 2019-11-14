تراند اليوم : فيديو| "حلا شيحا" تكشف عن سر خلعها للحجاب لأول مرة...



كشفت الممثلة المصرية، العائدة من الاعتزال، حلا شيحة، لأول مرة عن السبب وراء خلعها الحجاب، بعد سنوات من ارتدائه، واتخاذها لقرار مفاجئ قبل شهور بالعود إلى التمثيل.

وقالت "حلا" في مقابلة تليفزيونية: "كان علي كشر حاجز الخوف وخاصة من المحيطين والمتابعين لي، لأنهم لا يعيشون حياتي، فقرار خلع الحجاب جاء لعدم شعوري بالسعادة، وليس لأمر له علاقة بالدين".

وأضافت: "لفترة طويلة كنت أدعو الله بالعديد من الأشياء ولم تتحقق، بعد كل هذه السنوات شعرت أني أريد التحرك، خاصة وأني كنت مقتنعة بـ "إن الله مع الصابرين"، وإن عليّ الصبر لتحقيق ما أريده، ولكن هذا ليس صحيحًا، وعلينا الأخذ بالأسباب، فيجب علينا الأخذ بالأسباب حتى يلبي الله لنا دعواتنا، والتغيير من نفسنا دون انتظار تحقيق الدعاء بدون أي مجهود".

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وتابعت "حلا": "اتبعت العلامات التي أرسلها لي الله، كان هناك أسباب شخصية ولا أريد التطرق إليها، لكن رغم كل مجهوداتي ونشاطي سواء في تربية أبنائي أو رعاية بيتي كنت لا أجد الوقت لنفسي وكنت مضغوطة وحياتي كانت روتينية، كنت أعطي كل الطاقة وبلا مردود لي".



وكشفت "حلا" أن لحظة خلع الحجاب جاءتها في رمضان، "كنت أدعو الله وأبكي، أريد الشعور بالحب مرة أخرى، والسعادة في العبادات، خاصة وأنني كنت فقدت الشعور بالصلاة الذي كان يسعدني، وبعدها رجعت مصر لقضاء إجازة فشعرت أنني بحاجة للتواجد هنا".



