تراند اليوم : فيديو لفنانة بحرينية تُقبل إعلامي كويتي يثير ضجة...



أثارت الممثلة البحرينية زهرة عرفات جدلاً واسعاً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبّل الإعلامي الكويتي صالح الراشد.

وإنتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذي ظهر فيه الراشد وهو يُهنّئ عرفات بعيد ميلادها، لتشكره هي بقبلة فرد عليها لها بأنها بمثابة شقيقته، لتؤكد هي الأمر أيضاً.

وعلى الرغم من التوضيح في الفيديو على أن لا علاقة تجمعهما، وأنهما يعتبران بعضهما مثل الأخوة، لكن الموضوع لم يمر مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين رأوا أن تصرف عرفات لم يكن مستحباً، والأفضل عدم التقبيل في فيديوهات ونشرها على الصفحات الإلكترونية.

فيديو|



الفنانة زهرة عرفات "تقبل" المذيع صالح الراشد! pic.twitter.com/pRlBtTm3I5 — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) November 9, 2019

— PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait)