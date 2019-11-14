ننشر عروض البيت الفني للمسرح وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة لأيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 14، 15، 16 نوفمبر، منها عرض "بيت الأشباح" على خشبة مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتباع التذاكر بقيمة 20 جنيهًا.

العرض تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف.

وعلى مركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، تُعرض " إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس فقط، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ، و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير

الثقافة.

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، محمد يوسف المنصوري ، كريم الباسطي، شريهان شاذلي ، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.

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كما يقدم مسرح القاهرة للعرائس عرض "محطة مصر " للأطفال، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وتدور أحداث العرض حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة، وتتراوح اسعار التذاكر بين فئتين مختلفتين

وهي 25، 35 جنيهًاالعرض من تأليف و أشعار محمد زناتى،آداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، فرح حاتم ، شكري عبد الله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى و ألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي ، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبد السلام، شكري عبد الله، هاني عز، سيد حسين،عبد الحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.

أما في الأسكندرية تُعرض "رحلة سعيدة" على مسرح بيرم التونسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتدور أحداثه داخل أتوبيس مسافر الى رحلة الى مدينة شرم الشيخ ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، و ذلك في إطار كوميدي.

" رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.