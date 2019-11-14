تراند اليوم : التنمر بسبب السمنة يتسبب في بكاء الفنانة سعاد سلمان علي الهواء – فيديو

تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية سعاد سلمان، لموقف محرج على الهواء، بعد أن طالبها أحد المتصلين ببرنامج ”صباح الكويت“ بإنقاص وزنها؛ لأنها تعاني من السمنة، فأجابت عليه بأن وزنها كان أكثر من ذلك، وهي تحاول بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال المتصل لها: ”أنا عندي طلب من سعاد.. ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي“، فشعرت الإعلامية الكويتية بالإحراج الشديد، وردت عليه: ”قاعدة أسوي رجيم كان وزني أكتر من كده“.

ولاحقًا جرى تداول مقطع فيديو على السوشيال ميديا لمكالمة هاتفية بين سعاد سلمان وإحدى صديقاتها وكانت تبكي بشدة؛ بسبب هذا الموقف المحرج، مؤكدة أنها تبذل ما بوسعها لفقدان وزنها الزائد من خلال مواظبتها على الذهاب للجيم واتباع نظام غذائي.

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وأضافت خلال المكالمة، أنه نظرًا لسنها الكبير، حيث تخطت الـ50 عامًا، تفقد وزنها ببطء، قائلة: ”وزني ما ينزل بسرعة عشان العمر.. أنا 51 سنة وزني ما ينزل نفس الواحد الصغير اللي يلعب رياضة“.

يذكر أن الفنانة سعاد سلمان بدأت مشوارها في أواخر الثمانينيات مع المخرج عبدالله عبدالرسول في مسرحيتي سهرة مجانين والقفص، وانطلاقتها الفعلية كانت في التلفزيون مع الفنان طارق العلي، واشتهرت بأداء الأدوار الشريرة والكوميدية، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة شهد سلمان.