تراند اليوم : الانستجرام موطن الفنانين.. هنا الزاهد الاكثر شهرة يليها درة ودنيا سمير غانم

بقلم/ أمجد زاهر

لقد اتت أهمية السوشيال ميديا فى العامين الأخيرين وبالاخص الانستجرام،مما جعلته من أولويات معظم الفنانين المعروفين بالساحة الفنية المختلفة،حيث يحرصون بصفة مستمرة على مشاركة جمهورهم بصور من الأعمال التى يقدموها أو لحظات من حياتهم الخاصة وايضا عند سفرهم الى الخارج.

انستجرام والمشاهير

يعد موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام الأكثر اهتماماً من قبل الفنانات وأصبحن يتصارع على كسب أكبر عدد من المتابعين،لذلك يمكنا ان نتطلق علية مسمى “الانستجرام موطن الفنانين”.

لكن للانستجرام مقاييس اخرى بالنسبة للشهرة،بالاخص للممثلات من ناحية الأكثر متابعة، فليس بالضرورى أن تكون الممثلة التى تحظى بأكبر عدد من المتابعين هى الأكثر نجومية أو الأكثر خبرة أو الأكثر تقديمها للأعمال الفنية، ولكن باهتمام الفنانة بنشر صور وفيديوهات بشكل دائم سواء من أعمالها أو لحظاتها خارج العمل.

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هنا الزاهد نمبر وان

ولذلك تجد أن الفنانة الشابة هنا الزاهد هى الأكثر متابعة على انستجرام حيث وصل عدد الفولورز لديها الى 8 ملايين و300 ألف.

ويليها النجمة درة فى الاكثر شهرة على انستجرام،حيث تمتلك على 8ملايين و 100 ألف متابع،ومن بعدها تأتى دنيا سمير غانم بـ 7 ملايين و 900 ألف متابع.

وايضا تأتى مى عز الدين بعدهما من حيث الترتيب الرقمى والتى تمتلك متابعين عددهم 7 ملايين و 300 ألف، بينما تأتى هبة مجدى بعدد متابعين 7 ملايين و 100 ألف،لتصبح خليفتهم فى الشهرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.