كم تبلغ ثروات بعض مصممي الأزياء؟

لا شك أن مصممي الأزياء يقومون بمهام مضنية في التصميم والتحضير والمساهمة في التسويق وغيرها من المهمات التي لا تنتهي والتي يقومون بها بشكل يومي للحفاظ على إمبراطورية الأزياء التي عملوا جاهداً لبنائها. ولكن في مقابل كل ذلك، المردود المادي قد يكون ضخماً يستحق كل هذا العناء، والدليل على ذلك ما رصدناه لك من حجم ثروات بعض المصممين الأشهر في المجال!

جورجيو أرماني: مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني تقدر ثروته بـ7.1 مليار دولار أميركي منذ الشهر الماضي من هذا العام. أمضى هذا المصمم عامين في دراسة الطب قبل أن يقرر أن لا يكمل هذا المسار والعمل كبائع في متجر رجالي حيث اكتسب معرفة واسعة في مجال التسوق. في العام 1960 بدأ بتصميم الملابس الرجالية وأنشأ شركته في العام 1975 وبحلول العام 2001 صنف على أنه أنجح مصمم أزياء إيطالي بنسبة أرباح سنوية بقيمة 1.6 مليار دولار سنوياً.

Giorgio Armani



دومينكو دولتشي: مصمم الأزياء الإيطالي دومينكو دولتشي هو المؤسس الشريك في علامة دولتشي آند غابانا بثروة تقدر ب1.6 مليار دولار وفقاً لمجلة فوربس وهو يصنف الرجل الإيطالي الحادي عشر الأكثر ثراءاً ويحل بالمرتبة 736 على قائمة أصحاب المليارات من حول العالم.

مايكل كورس: مصمم أميركي تصل قيمة ثروته الى المليار دولار. صمم مايكل كورس الملابس منذ المراهق وأطلق على تصاميمه إسم الفراشة الفولاذية. في العام 1981، أطلق أول خط أزياء خاص به في متاجر مثل Bloomingdales و Neiman Marcus و Saks Fifth Avenue. بعد أربع أعوام من إعلانه إفلاسه في العام 1993، عاد الى مدال الموضة وأطلق خط أزيائه بأسعار متهاودة.



روبيرتو كافالي: يشتهر هذا المصمم بتصاميمه ذات النقوش الفريدة، تقدر قيمة ثروة روبيرتو كافالي ذو الأصول الإيطالية وتحديداً فلورنس بـ500 مليون دولار أميركي. يشتهر بابتكاره أنماط غير تقليدية على الجلود ما أكسبه نجاحاً واسعاً في المجال.

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Roberto Cavalli





تومي هليفيغر: مصمم الأزياء الأميركي تومي هليفيغر تقدر ثروته بـ250 مليون دولار منذ العام 2012 وهو يشتهر بتصاميمه العصرية التي تلائم السيدات اللواتي يبحثن عن الراحة والشياكة.