سعوديون يتبرأون من مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي : ” لا يمثلونا “

كتب امير فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2019 12:54 مساءً - شن عدد كبير من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” حملة انطلقت بهاشتاج ” مشاهير لا يمثلونا “.

وذلك اعتراضا وانتقادا على بعض المشاهير في المملكة لما يقدمونه من محتوى غير جيد عبر حساباتهم على السوشيال ميديا .

وتداول المشاركون في تلك الحملة مقطع فيديو للإعلامية ” مها منصور ” والتي نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق ” سناب شات ” وهي توجه انتقادات حادة لبعض نجمات مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة ظهورهن لمتابعيهن حيث قالت إن ذلك يتعارض وثقافة المملكة التي ينتمين لها .

فقالت مها منصور في مقطع الفيديو : ” إنتي طالعة من مجتمع له ثقافته وتاريخه وعاداته وجذوره .. ما تطلعين للعالم بهذا المنظر وهذا التفكير وهذه التفاهة .. حياتك الخاصة إنتي حرة فيها روحي والقلب داعيلك .. لكن لا تمثلي مجتمع كامل اتخسعي ” .

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وتابعت : ” زيك زي أي أحد يستعرض والناس طفشانة تبي تتفرج وتشوف الانحطاط والتفاهة اللي وصلولها ” .

ولم تذكر الإعلامية السعودية مها منصور أسماءا لهؤلاء النجمات بعينهم .. لكن مغردين سعوديين أيدوها فيما قالته وقالوا إنها ربما تقصد هند القحطاني وهي أم سعودية تقيم خارج المملكة وأثارت الجدل بين متابعيها مؤخرا عندما ظهرت لهم في مقطع فيديو علق عليه البعض بإنه يتضمن إيحاءات جنسية .

وانتشرت على تويتر التغريدات بين المدونين السعوديين التي تحمل الهاشتاج ويشاركون بأسماء نجوم مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية الذين ينتقدونهم لما ينشرونه من محتوى سلبي وغير مفيد أو يخالف الثقافة المحافظة الشائعة في البلاد إلى جانب السطحية .