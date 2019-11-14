سيلين ديون تطرح كليب “الشجاعة” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية سيلين ديون فيديو كليب خاص بأحدث أغنياتها Courage، قبل ساعات من إصدار ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم. وحقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة على إتاحة عرضه عبر قناة سيلين ديون الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. وتطلق سيلين ألبومها الجديد Courage (الشجاعة) رسميًا، يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. Advertisements وكانت سيلين ديون قد طرحت ثلاث أغنيات من الألبوم منذ شهر تقريبًا. وتحمل هذه الأغنيات العناوين الآتيةCourage ، Imperfections، و Lying Down. لمشاهدة كليب Courage:

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