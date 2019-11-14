نادين نجيم تناصر غزة بعد أن خذلهم أهل الأرض

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن دعمها لاهل قطاع غزة في الاراضي المحتلة، جراء القصف المتواصل على المنازل حيث سقط العديد من الشهداء خلال الساعات الماضية، وأكثر من الأطفال والنساء.

ونشرت نادين صورة تُظهر غزة تحت القصف مرفقة بعبارات مؤثرة جاء فيها: “اللهم إنا نستودعك غزّة وأهلها، اللهم ارحم الشهداء منهم… يا رب كن معهم فإن أهل الأرض قد خذلوهم، أكثر من 30 شهد يرتقي خلال 48 ساعة في فلسطين، غزة تحت القصف، سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت يوم أمس ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فيما ردت فصائل المقاومة بإمطار إسرائيل بالقذائف.

ووافقت حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل على مقترح مصري بوقف اطلاق النار، منذ صباح اليوم الخميس، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة فجر الثلاثاء إلى 34 شهيدًا، فيما سقط أكثر من 111جريحًا.