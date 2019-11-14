بشرى سارة لعشاق “Friends”: أبطال العمل يجتمعون من جديد!

متابعة بتجــــــــــرد: تناولت مواقع إخبارية أجنبية عدة خبراً ساراً لعشاق مسلسل “Friends”. الأخبار التي انتشرت أشارت إلى احتمالية اجتماع أبطال العمل في عملٍ جديد، من دون الكشف عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا اللقاء، الذي سيترقبه الملايين حول العالم.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، في وقتٍ سابق، جانباً من الحوار الذي أجرته النجمة جينيفر آنستون مع المذيع الأميركي الشهير ستيفن كولبيرت، مقدم برنامج Late show، الذي أشارت فيه إلى أن هناك مشروعاً مستقبلياً سيجمع بينها وبين أبطال Friends البقية، إلا أن ملامحه لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

ونشرت مواقع ترفيهية أخرى خلال اليومين السابقين، تصريحاتٍ لمصادر لم يذكروا اسمها، أن المباحثات بشأن المشروع الذي سيجمع الأبطال الستة ما تزال في مراحلها المبكرة، مستبعدين احتمالية إنتاج موسمٍ جديدٍ من المسلسل ذائع الصيت.

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وفي سبتمبر الماضي، احتفل العالم بمرور 25 عاماً على بدأ عرض مسلسل Friends، الذي عرضت أولى حلقاته في سبتمبر 1994، والحلقة الأخيرة منه في 6 مايو 2004.

اشترك في بطولة المسلسل كل من جينيفر آنيستون في دور رايتشيل غرين، لانا مودرو في دور فيبي بوفيه، ديفيد شويمر الذي جسد شحصية روس غيلر، كات لوبلان في دور جوي تريباني، كورتني كوكس وماتيو بيري في شخصيتي مونيكا غيلر، وتشاندلر بينغ.