"الإسكندرية المسرحي" يهدي دورته الأولى لـ"جلال الشرقاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن إطلاق اسم المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي على الدورة الأولى، والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر 2019 بمدينة الإسكندرية.



وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر ومؤسس المهرجان، في بيان، يقام المهرجان تحت إشراف أكاديمية الفنون، وبدعم كامل من وزارة الثقافة المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية من كل أنحاء العالم العربي.

وتوقع زكي مشاركة عربية كبيرة في المهرجان، خاصة أن الحركة المسرحية بدأت تسترد عافيتها في عدد كبير من الدول العربية، مضيفا أن الهدف من المهرجان إحداث انتعاشة فنية وإفراز مواهب فنية جديدة.





وأشار زكي إلى أن اختيار اسم المخرج جلال الشرقاوي للدورة الأولى جاء باتفاق كل أعضاء الهيئة العليا للمهرجان، لإسهاماته الكبيرة والمؤثرة في الحركة المسرحية، سواء على الجانب العلمي أو العملي، فقد اكتشف "الشرقاوي" عددا كبيرا من النجوم، كما أنه ينتمي إلى الجيل الذهبي الذى قدم أعمالا مسرحية مهمة في فترة الستينيات.