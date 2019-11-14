تأجيل حفل محمد عساف في السعودية… والسبب؟

Nov 14, 2019
بعد ان كان من المقرر ان يجتمع الفنان محمد عساف مع الفنانة حلا الترك في حفلة واحدة يوم غد الجمعة الواقع في 15 نوفمبر الجاري في “وينتروندرلاند” ضمن “موسم الرياض” في السعودية.
أعلن موسم الرياض، تأجيل الحفل وأن بإمكان الجمهور استرداد قيمة التذاكر.
وجاء في البيان الذي تم نشره على تويتر: “نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا تخص الفنان محمد عساف، اعتذر الفنان عن إحياء الحفل في الموعد المقرر له”.
وأضاف البيان: “لذا فقد تم تأجيل موعد الحفل، كما نأمل من الجمهور الكريم التوجه لأقرب فروع فيرجين ميجاستور لاسترداد قيمة التذاكر المباعة وبالتأكيد سيكون لهم أولوية الشراء في الموعد الجديد”.
وجاء تأجيل الحفل بناءً على طلب الفنان محمد عساف بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة وقال في تعليق: “جمهوري في السعودية اعتذر عن تأجيل الحفل بسبب العدوان على اهلنا في غزة شاكراً تفهمكم”.
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