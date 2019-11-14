والدة محمد الشرنوبي تُكذّب أمل رزق بعد تصريحات الأخيرة لـ "فوشيا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت تصريحات الفنانة المصرية أمل رزق، لـ"فوشيا"، عن المطرب الشاب محمد الشرنوبي الذي كان مرتبطًا بابنتها "لمى" وتم فسخ الخطوبة، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ردت عليها والدة الشرنوبي عبر حسابها الشخصي.

وقالت والدة محمد الشرنوبي في رسالة نارية لأمل رزق عبر فيسبوك: "بجد اترددت كتير قبل ما أنزل البوست بس بجد الكلام جه قدامي بالصدفة، إنتي بتجيبي سيرة شرنوبي ليه بعد 4 سنين من فسخ قراءة الفاتحة؟".

وأضافت: "على فكرة مفيش حاجة تشتمي عليها وممكن الكل يدخل على البوست ويشوف الكومنتات اللي مكتوبة هيعرف مين شرنوبي ومين أنتي، وعلى فكرة إحنا ناس متربية جدًا".

وأردفت: "كنت ممكن أرد صح عليكي وأقولك مين اللي مش بيقدر بيوت الناس المحترمة ومين الي ساب مين، بس أنا أكبر بكتير من إني أرد على كلام ملوش معنى والردود اللي على البوست كانت كفيلة ترد عليكي".

ويبدو أنَّ والدة الفنان الشاب أرادت تكذيب أمل رزق في حديثها عن ترك ابنتها له وأنها من قامت بفسخ الخطوبة، في الوقت الذي رفضت فيه توضيح أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر، لكنها بعد ذلك تراجعت وقامت بحذف المنشور عن حسابها.

وكانت أمل رزق، اعترفت في تصريحات لـ"فوشيا" بكره ابنتها لمى كتكت الشديد للفنان الشاب محمد الشرنوبي، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن تم فسخ خطوبتهما في وقت سابق.

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وقالت أمل أثناء حضورها عرض أزياء المصمم أحمد حافظ: "ابنتي ليس لديها وسط، عندما أحبته كانت تحبه بشدة، ثم تحول هذا الحب إلى كره شديد لدرجة أنها لا تطيق سماع اسمه".

وأضافت: "لم أفرح في الشرنوبي بعد أزمة إيقافه بسبب شركة إنتاج خطيبته السابقة سارة الطباخ، لمى هي من تركته وليس هو، ولكن لست متعاطفة معه؛ لأنه أدرى بمشاكله ويعلم جيدًا على ماذا وقّع في عقده وكل هذه الأمور من شأنه هو فقط".

يذكر أنَّ نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت قرارًا بإيقاف المطرب محمد الشرنوبي عن الغناء لحين انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ قضائيًا أو وديًا.

وكانت لمى ابنة أمل رزق أعلنت خطوبتها على محمد الشرنوبي قبل 3 سنوات، إلا أن الخطبة فسخت بعد حوالي 8 أشهر دون الكشف عن أسباب الانفصال.