في عيد ميلادها تعرف على اسم لبلبة الحقيقى وعمرها

تحتفل اليوم الخميس 14 نوفمبر، الفنانة لبلبة بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم في مدينة حلب عام 1946، فهي تستكمل اليوم عامها الـ73.

ظهرت موهبة، نينوشكا مانول كوبليان الشهيرة بـ «لبلبة»، في التقليد وهي في عمر الـ 3 سنوات، حينما قامت بتقليد أفراد عائلتها وبعدما تبنت والدتها موهبتها اتجهت بها إلى صناع الفن.

ولاحظ الكاتب أبو السعود الابياري طريقة كلام «لبلبة» السريعة حتى أطلق عليها اسم "لبلبة" من خلال هذا الاسم شاركت وعمرها 6 سنوات في أول عمل سينمائي لها وهو فيلم "حبيبتي سوسو" عام 1951.

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ذاع صيت لبلبة من خلال براعتها في التقليد حتى أصبحت لها فقرة أساسية في حفلة أضواء المدينة التي كان يشرف عليها الاعلامي جلال معوض وكانت تضفي جوا من البهجة والمرح علي جمهور الحفل ما جعل من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ يصر أن تكون فقرتها قبله في الحفل حتي يتأكد من تجاوب الجمهور معه.