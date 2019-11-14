فيديو نادر للفنان أحمد زكي يكشف سبب انفصاله عن هالة فؤاد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو نادر للفنان أحمد زكى أثناء أحد لقاءاته التليفزيونية وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد.

وعلقت "ريهام" على الفيديو قائلة: "شوف احترام الفنان أحمد زكى وهو رافض يتكلم عن سبب طلاقه من هالة فؤاد والدة هيثم".

يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، عن عمر يناهز 35 عامًا، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

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