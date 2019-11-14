حقق كليب أغنية السلطان للفنان محمد رمضان، 11 مليون و49 ألف مشاهدة، منذ طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب، يوم 26 أكتوبر الماضي 2019.
وكان محمد رمضان قام بتصوير الأغنية في مراكش بالمغرب مع المخرج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون معه في كليب "الملك" و"انساي".
وتقول كلمات أغنية أغنية السلطان: "العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... أصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. أحلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ما تعلمش إنه يطاطي".
قد يهمك ايضاًً:
محمد رمضان يعلن وصول قناته للمركز الأول على يوتيوب في الشرق الأوسط
صدمة تحل بجمهور محمد رمضان وسعد لمجرد بعد حذف كليب "إنساي"
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية السلطان لـ محمد رمضان تتجاوز الـ 11 مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.