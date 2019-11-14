أغنية سعد لمجرد سلام تقترب من 22 مليون مشاهدة

حققت أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، 21 مليونا و828 ألفا، مقتربة من 22 مليون مشاهدة، بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في 20 أكتوبر الماضي 2019.

جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، أغنية سعد لمجرد، "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية، لكن يوتيوب أعاد الأغنية مجددًا بعد مرور يوم على حجبها.



وحذفت إدارة يوتيوب الأغنية بسبب شكوى تلقتها من الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم فيها سعد لمجرد، بأنه أدرج مقطعا موسيقيا من أغنيته "أكوال سوس" للأول، في أغنية "سلام" للثاني، دون الحصول على موافقته.

أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاة، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.

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