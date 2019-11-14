علي حجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن حبيب بن محمد الريامي، الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، إسمي الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة وهما المطرب المصري علي الحجار، والأديب العراقي باسم محمد فرات.

وشرح في مؤتمر صحافي إلى أن "جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين، بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيه العرب عموما، وفي عام آخر للعمانيين فقط".

ولفت إلى أن "الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عموماً، وهي مجالات دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة، والطرب العربي عن فرع الفنون، وأدب الرحلات عن فرع الآداب". وقال إنه تم حجب الجائزة في مجال علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب العربي الفنان الحجار من مصر، وفي مجال أدب الرحلات فاز بها الأديب فرات من العراق، والمقيم في نيوزيلندا.

يشار إلى أن كل فائز بوسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب يحصل على مبلغ مالي قدره الجائزة 100 ألف ريال عماني

