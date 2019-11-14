شذى حسون تبكي حال العراق على الهواء









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بكت الفنانة شذى حسون على الهواء عبر قناة "سكاي نيوز عربية" خلال حديثها عن الأوضاع التي تعيشها العراق حالياً، رافضة القتل الذي يطال شعبه الثائر. وطالبت بحماية المتظاهرين "لا أقبل أن يُقتَل إبن بلدي لأنه خرج حاملاً علم بلده ويطالب بحقه".



Advertisements



ورأت أن التفاعل مع الاحتياجات في العراق واجب إنساني، داعية لمساندة أهل العراق الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة، مشيرةً إلى أن بعض الفنانين يخشون التدخل في الاحتجاجات خوفاً على حياتهم،

وفيما أكندت أن كل مواطن له حق في بلده، ولابد من توفير أشياء تحميه في الجانب الإنساني، قالت: المشاركة في المظاهرات ودعم الاحتجاجات العراقية وأبنائها واجب وطني.

هذا وأشارت إلى أنها أصدرت أغنية مؤخراً بعنوان "ابن هذا الوطن" لتحكي عن الثورة العراقية وتحفّز مشاعر المواطن العربي، مؤكدة على أنها تُغنّي بمختلف اللهجات ولكنها تفضل اللهجة العراقية التي تُميّزها.