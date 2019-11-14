شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تسترجع ذكريات "جبل الحلال": "الله يرحمك يا أستاذ محمود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نيرمين الفقى ذكريات مسلسل "جبل الحلال"، الذى تم تصويره عام 2014، وشاركت متابعيها بمقطع فيديو من مشاهد المسلسل تجمعها بالفنان الراحل محمود عبد العزيزعبر حسابها على إنستجرام، وكتبت نيرمين قائلة: "الله يرحمك يا أستاذ محمود.. إنسان عظيم وفنان قدير".

مسلسل "جبل الحلال" شارك فى بطولته وفاء عامر ونيرمين الفقى وكريم محمود عبد العزيز وخالد سليم ومى سليم وأشرف عبد الغفور ونهلة سلامة ومنال سلامة وهبة مجدى ونيرمين ماهر ومهندس ديكور فوزى العوامرى ومدير التصوير طارق التلمسانى، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج عادل أديب.

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى حكاية "ما يطلبه المستمعون"، هى إحدى حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج أكرم فريد بطولة نرمين الفقى، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمى، وأميرة الشريف وآخرين.