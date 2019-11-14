شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي فى رسالتها لحاكم دبى: أشكركم باسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماجدة الرومي أحيت حفل تحدى القراءة العربى، أمس الأربعاء، فى أوبرا دبى، وقدمت أغنية "الأرض ستبقى عربية"، وتوجت هديل أنور من السودان بالدورة الرابعة من تحدى القراءة العربى".

ووجهت ماجدة الرومي رسالة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى قائلة: "أنا سعيدة جداً بأن أشارك معكم هذه الورشة الثقافية المهيبة، وهى تحدى القراءة العربى".

وأكملت ماجدة الرومي قائلة: "سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنتم تضمون إلى قلبكم أولادنا القادمين من العالم العربى كله، وتضمون إلى قلبكم مستقبل الوطن العربي، صاحب السمو، أنتم تمدون يدكم لتعمروا وتبنوا وترفعوا البناء، في الوقت الذي نرى فيه مئات الأيادي في العالم العربي تسعى إلى التدمير والتخريب".

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وأضافت ماجدة الرومي "لا أستطيع عدم التأثر والتوقف عن التعبير لكم عن تقديرى واحترامى، واسمحوا لى أن أشكركم باسم الإنسان، واسم أخوتنا وأهالينا القادمين من لبنان وكل العالم العربى والذين يعيشون في الإمارات وكأنهم فى أوطانهم".

وتابعت ماجدة الرومي "من يعيشوا بينكم يشعروا بأنهم يعيشون في بيوتهم، نشكركم صاحب السمو، باسم الثقافة والفنون الجميلة، وباسم الأمن والأمان، وباسم هذه الواحة الجميلة، الموجودون نحن فيها، وباسم الأرض وهويتنا، وباسم الازدهار والرفاهية، ونتمنى لكم دوام عزكم وعز شعبكم الحبيب".

واختتمت ماجدة الرومي رسالتها قائلة: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أنتم باقون اليوم وكل يوم، وأنتم الحاضر الذى يسبق المستقبل بـ 100 عام دبي عاصمة المستقبل".