شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار زيادة فى إيرادات فيلم مينا مسعود Aladdin والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الـ Live Action الذى طرح في 22 مايو الماضى Aladdin، للنجم المصرى العالمى مينا مسعود، بـ حوالى الـ 9 ملايين دولار أمريكى، ليكون بذلك إجمالي إيرادات العمل مليار و 50 مليون دولار أمريكى.

وانقسمت الإيرادات بين 355 مليون و 559 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 695 مليون و 134 ألف دولار أمريكى حول العالم.

تم إعادة إنتاج فيلم Aladdin عن قصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طُرح تجاريًا عام 1992، ومن إنتاج شركة ديزنى.

Advertisements

فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل المصرى مينا مسعود، الذى يجسد الأداء الصوتى لشخصية "Aladdin"، والنجمة نعومى سكوت بدور "Jasmine" حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية الجني ويجمع العمل بين العديد من عوامل النجاح منها قصة الفيلم المشوقة والرقص والغناء إضافة الي نجومية ويل سميث.

يجري النجم الأمريكى ديفيد ديجز محادثات للعب دور "سيباستيان" في فيلم ديزني المعاد إنتاجه من جديد "The Little Mermaid"، وسيباستيان هو سلطعون جامايكي، ومستشار للملك تريتون ويقدم واحدة من أشهر أغاني الفيلم، "تحت البحر".

ومن المقرر أن تقوم هالي بيلي بدور "آرييل"، حورية البحر الأميرة التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب "ميليسا مكارثي" دور عمتها الشريرة أورسولا، وسيلعب "خافيير بارديم" دور الملك تريتون.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".