أحمد كرارة ينتهي من تصوير "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى الفنان أحمد كرارة، من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل".

ونشر "كرارة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة له، وعلق: "خلصت تصوير مسلسل بلا دليل وكانت أطول فترة أبقى فيها من غير دقن تقريبا 4 شهور وكنت مستغرب شكلي قوي، دلوقتي رجعت زي ما كنت الحمد لله".

مسلسل "بلا دليل" يعر ض حاليا بإحدى القنوات، وهو من بطولة خالد سليم، درة، جمال عبدالناصر، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.