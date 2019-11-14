أحمد كرارة ينتهي من تصوير "بلا دليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتهى الفنان أحمد كرارة، من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بلا دليل".
ونشر "كرارة" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورة له، وعلق: "خلصت تصوير مسلسل بلا دليل وكانت أطول فترة أبقى فيها من غير دقن تقريبا 4 شهور وكنت مستغرب شكلي قوي، دلوقتي رجعت زي ما كنت الحمد لله".
مسلسل "بلا دليل" يعر ض حاليا بإحدى القنوات، وهو من بطولة خالد سليم، درة، جمال عبدالناصر، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.
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